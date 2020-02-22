تقنية جديدة تجعلك تنام في أقل من دقيقة واحدة 

أميرة خالد(صدى):

ابتكر علماء تقنية التنفس البسيطة التي تجعلك تنام في أقل من دقيقة واحدة، والتي تسمى بطريقة 4-7-8،.

وحظيت طريقة 4-7-8 بشعبية لدى الذين يعانون من الأرق، وجاءت هذه الطريقة بفعالية كبيرة في أقل من دقيقة، وكل ما عليك فعله هو إجراء تغيير في التنفس.

وتعد هذه الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم أمسك النفس لمدة 7 ثوان، واتركه لمدة 8 ثوان، ثم تكرر هذه العملية 4 مرات لتشعر بالنتيجة.

واستوحى تمرين التنفس من اليوغا الهندية التي يستخدمونها كجزء من ممارسة التأمل لديهم، والتي تعد أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق“.