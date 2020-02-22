مستجدات في قضية «خاطفة الدمام» والأمل يعود لأسرة «حبتور»

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن معلومات جديدة بشأن اختطاف الطفل اليمني نسيم حبتور، من خاطفة الأطفال الثلاثة (القرادي، العماري، الخنيزي).

وقالت المصادر أن خاطفة الأطفال الثلاثة، أشارت إلى “التقاطها طفل من الكورنيش في السابعة مساء، وهو التوقيت ذاته الذي تم فيه اختفاء الطفل نسيم”، مما يجعل هناك ربطاً بين المعلومات، ويشير إلى احتمالية علاقتها باختطاف نسيم، وفقًا لعكاظ.

وأضافت المصادر أن الخاطفة كان لديها 4 أطفال ذكور وبنت واحدة، الأمر الذي يضع علامات استفهام، حول هوية الطفل الرابع، وما إذا كان هو نسيم أم لا؟.

ويذكر أن نسيم قد اختطف وهو في عمر 18 شهراً، خلال نزهة ليلية مع أسرته على كورنيش الدمام.