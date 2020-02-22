سامي الجابر يغازل الاتحاد رغم الهزيمة: «كلاسيكو ممتع»

نواف السالم(صدى):

غازل الأسطورة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، نادي الاتحاد، اليوم السبت، رغم الهزيمة أمام الهلال في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

وأشاد “الجابر” بأداء الاتحاد والهلال، حيث قال عبر “تويتر” : “كلاسيكو سعودي ممتع ومثير بين كبار الكرة السعودية”.

وتابع عن الاتحاد: “أمام أولمبيك اسيفي ظهر شئ من الاتحاد وشخصيته و امام الهلال اثبت الاتحاد ان الكبير عازم على العودة لسابق عهده”.

واستكمل: “مبروك للزعيم الفوز المستحق ، و هاردلك للعميد حضوره الجميل يفرح عشاق الاثارة والمتعة الحقيقة “.