المصرية غادة والي تتولي مهام منصبها في الأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

تسلمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بمصر، مهام منصبها الجديد رسميا كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا.

وسافرت “والي” إلى نيويورك لأداء حلف اليمين لتولي منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بمقر الأمم المتحدة.

وجاء حلف اليمن خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لغادة والي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن جهتها، عبرت غادة والي عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة.