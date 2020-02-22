بالصور.. الهلال يُغرد في الصدارة بهدف قاتل في الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

انتهى كلاسيكو الهلال والاتحاد، اليوم السبت، بفوز الأزرق بهدف مقابل لاشيء في المباراة بين الفريقين في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للاتحاد بأقدام اللاعب رومارينهو في الشوط الثاني بعد اللجوء لتقنية “الفار”، بينما أحرز إدواردو هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة اقتنص الهلال 3 نقاط ليصبح رصيده 44 نقطة في المركز الأول، بينما يحل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.