بالصور.. الهلال يُغرد في الصدارة بهدف قاتل في الاتحاد
انتهى كلاسيكو الهلال والاتحاد، اليوم السبت، بفوز الأزرق بهدف مقابل لاشيء في المباراة بين الفريقين في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.
وشهدت المباراة إلغاء هدف للاتحاد بأقدام اللاعب رومارينهو في الشوط الثاني بعد اللجوء لتقنية “الفار”، بينما أحرز إدواردو هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وبهذه النتيجة اقتنص الهلال 3 نقاط ليصبح رصيده 44 نقطة في المركز الأول، بينما يحل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94317 ] نشر منذ 44 دقيقة
مبروك للموج الازرق ومشجعيه ..
.. الى الأمام يا ابطال آسيا وأفريقيا الى الأمام .. وفقكم الله ..
kkkk[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 43 دقيقة
النصر اللي فاز بالنتيجة والاداء على الحزم قالو فوز صعب للنصر والهلال اللي فاز بضربة جزاء حظ. ماذكرو حتى ان الهدف كان من ضرية جزاء؟؟يغرد بالصدارة بدون مستوى
kkkk[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 42 دقيقة
بطل افريقيا ههههههه
ابونايف[ عدد التعليقات: 2127 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله يا معهم حظ يكسر الصخر بوني قدام الباب ويضيع هدف روماريو ملغي والله يا وراهم عجايز يدعون لهم اجعلهم ينقرضون على العموم ماراح يصكه بعقلهم غير العالمي والا الباقي جالسين يتميلحون قدام جمهور النيفيا اللي كله مزز هههههه
kkkk[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 40 دقيقة
على اي اساس بطل افريقيا يا ابو محمد. لأنه فاز واحد صفر على الترجي ؟ النجم الساحلي سحله في الكاس العربية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94317 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله ياالحبيب انا ماودي آخذ واعطي بسبب كوره ،،، حط هذي في بالك ،،،
.. والسبب .. ان مزاوليها والله مادروا عني وعن من آخذ واعطي معه بسببهم ، يحرق دمي وأحرق دمه يمكن اغلط عليه او يغلط علي ، ونروح في نقاش من التعصب الأحمق الفارغ ..
.. وهم ، اللاعبين وادارتهم ، هم المستفيدين .. لييش نصير حمقاء ومتعصبين بحماقه ، نتناقش في موضوع مالنا فيه مصلحه ولا نستطيع ان نغير من الأمر شيء …!!؟؟
.. فيه مثل يا اخ kkk يقول // العروس للعريس والجري للمتاعيس … ولا أحب ان اكون من المتاعيس ..
.. اما قولي بأنه بطل افريقيا ، فاالسبب انه فاز على الترجي بطل افريقيا ،، والملايين شاهدوا المبارات ، ويشهدوا به .. ماجبت شي من عندي ولا انا متعصب التعصب الأعمى .. مثلما ذكرت سابقاً ..
.. كذا وانت سالم ..
kkkk[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 4 دقائق
وانت سالم يا ابو محمد وانا طال عمرك لا متعصب ولا شي. قسم بالله لا انا نصراوي ولاهلالي ولا اتحادي. بس احلل الامور بعقلانية. الهلال فاز على الترجي واحد صفر وكان ممكن الترجي يفوز عادي والسد اللي فاز برباعية على الهلال بأرضه انهزم بسداسية امام الترجي وهذا دليل على ان المباراة بين الترجي والهلال لم تكن مقياس وبعدين افريقيا فيها عشرين فريق شرس مو بس الترجي.والمنافسة فيها اصعب وقوة بدنية ولياقة عالية والدليل انهم يصدرون لاعبين لاقوى الاندية الاوروبية وحنا بس نستورد. في اندية افريقيا مسموح بلاعبين اثنين اجانب فقط واغلب انديتهم محليين مئة بالمئة .عندك الرجاء المغربي مثلا بلاعبين محليين وصل نهائي كأس العالم للأندية وانهزم بصعوبة امام البايرن وماسمعنا اعلامهم يقول الرجاء بطل افريقيا وآسيا واوروبا !! يشهد الله اني مو متعصب ولاشي بس ما احب المبالغة. دمت سالما
kkkk[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 39 دقيقة
الرجاء والوداد واتحاد العاصمة ووفاق سطيف والترجي والنجم الساحلي والاهلي والزمالك كلهم اقوى من الهلال بمراحل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94317 ] نشر منذ 4 دقائق
الأنديه المغاربيه اللتي ذكرتها على العين والراس وأرتاح للعبهم البطولي ..
.. ما ننقص منهم ولكن مثل مايقولوا الكوره فوز وخساره .. مثل ما انت تعرف .. ولعلمك انا كنت اتابع المتخبات المغاربيه في كاس العالم أواخر السبعينيات ايام ماكنت اكثر حماساً للكوره من الآن .. وأذكر ماذا قال عنهم النقاد..
damac[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله مايستاهل الفوز. الاتحاد كان اقرب وضربة الجزاء حظ بس!!
ابو عبد الله[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 32 دقيقة
الاتحاد كان افضل والهلال حصل كثير نقاط بالحظ .ليس تقليل من قيمة الهلال بس مستواه متذبذب ومايستاهل كل هالنفخ. اقسم بالله مستواه عادي. مستوى الرائد افضل منه ومن النصر والاهلي
محمد[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 30 دقيقة
الاتحاد لا يستحق الخسارة والهلال لايستحق الفوز. هاردلك للنمور.
مبروك للهلال المحظوظ[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 27 دقيقة
مستوى الهلال والنصر ضعيف اغلب مبارياتهم يفوزون بالحظ وضربات الجزاء المجانية ومستواهم في النازل. كله نفخ اعلامي الرائد وضمك والوحدة مستواهم بالنسبة لي افضل من الهلال
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1104 ] نشر منذ 23 دقيقة
اشبكم يازلايب
اشرايكم الهلال محقق اسيا بالحظ
عز الله انكم جراكل ماعندكم سالفه
افضل فريق في القاره الاسيويه
الزعيم العالمي وجاءي تقول حظ
والله الحظ انك مضغوط ومانفجرت يالكاتشب
مجنون[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 22 دقيقة
الهلال مستواه اقل بكثير من الهيصة الاعلامية اللي صايرة. يفوز على الفيحاء بألف ياويلاه و يفوز على الاتحاد بضربة حظ وبكرا ياعالم ويجي بغل يقولك زعيم آسيا. زعيم بلا مستوى اقرفتونا
هاردلك للنمور كنتم الافضل[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 17 دقيقة
زعيم آسيا وافريقيا واوروبا وامريكا بضربات الجزاء ههههههه اقسم بالله استمتع بمباريات ضمك والفتح اكثر منه = الدنيا حظوظ ه