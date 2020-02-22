خبير: حقل الجافورة يُدخل المملكة إلى استراتيجية جديدة في الطاقة(فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد سلمان الشريدة مستشار إعلامي، على أن حقل الجافورة سوف يجعل المملكة من أهم مصدري الغاز في العالم.

وقال الشريدة أن حقل الجافورة سوف يجعل المملكة من أهم مصدري الغاز في العالم، ويساعد في ذلك الموقع الاستراتيجي.

في حين قال عبدالعزيز المقبل خبير في أسواق النفط إن حقل الجافورة يُدخل المملكة إلى استراتيجية جديدة في الطاقة، ويعطيها الثقل الأكبر في المعادلة العالمية.

وأعلنت أرامكو السعودية عن حصولها على الموافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة.

اقرأ ايضًا :