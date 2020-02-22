حارس الحزم: « لا يهمنا الأداء الجيد المهم الانتصار » (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

علق حارس مرمى الحزم مليك عسله على فوز النصر على فريقه بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين ضمن الجولة التاسعة عشر بدوري المحترفين.

وقال عسله خلال لقاء تلفزيوني:” لايهمني المستوى ولكن يهمني الانتصار”، مضيفا:” علينا ضغط إيجابي وكل اللاعبين ما قصروا وسنبذل قصاري جهدنا في المباريات القادمة للوصول للنقاط الثلاثة المتبقية “.

ولفت عسله:” الشوط الثاني لم نكن جيدين واستغلها نادي ⁧النصر⁩”، مشددا:” يجب تقبل الخسارة مثل تقبل الانتصار”.

ورفع النصر رصيده من النقاط للنقطة 41 متساويا في المركز الثاني مع الهلال المتصدر الذي يلعب بعد قليل مع الاتحاد ويتوقف رصيد الحزم عند النقطة 22 في المركز 12.