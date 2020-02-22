عبدالله الفقير يغازل «العمري»: «جواهر تحتاج لفرصة»

نواف السالم(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير، اليوم السبت، بأداء لاعب النصر عبدالإله العمري الذي أحرز هدف في شباك الحزم في مباراة اليوم التي انتهت 2-0 للأصفر.

وقال “الفقير” عبر حسابه على “تويتر” : في الأندية جواهر بحاجة للدعم و الفرصة ، و الصبر على اخطائها و دعم مشوارها ، خير مثال عبدالإله العمري مدافع النصر ، الموسم الماضي لم يجد مكاناً في الفريق و الآن ركيزة مهمة مع ذات الأسماء الفرق ” الفرحة ” و إثبات الذات “.

واختتم تغريدته: “احياناً بحاجة لقرار بعيداً عن تبذير المال .”.