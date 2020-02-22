أسرة مبارك تتكتم على نوع الورم بعد تدهور حالته الصحية 

القاهرة(صدى):

تكشفت معلومات عن الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم في المعدة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن مبارك يتواصل مع من حوله ولكن بطريقة صعبة في النطق؛ بسبب عامل السن.

وتبين أن الرئيس المصري الأسبق لم يدخل في غيبوبة، لكي ينقل إلى العناية المركزة، ولكن الجناح الخاص به مزود برعاية مركزة؛ تحسبًا لأي طارئ في حالته الصحية.

وتكتمت أسرة مبارك وإدارة المستشفى علي نوع المرض الذي يعانيه، وما إذا كان الورم الذي تمت إزالته حميدًا أم خبيثًا، حيث جرى تحليله وبناء عليه يتلقى العلاج.

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