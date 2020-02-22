الاديب بخطاب لهيئة السياحة يطالب باقامة مهرجان للصقور بطريف بشكل سنوي لعام 1433 هـ

رافع فريح(صدى):

هئية السياحة تقدم شكرها وتقديرها الى الاديب عياد مخلف العنزي على مشاعره الوطنية الصادقة على نجاح فعاليات السياحة.

من خلال طلب اقامة مهرجان خاص بالصقور بمحافظة طريف بشكل سنوي تحت مظلة الحياة الفطرية

بخطاب لعام ١٤٣٣ وتخصيص منسق لهذه الفعالية ..ومن جهة اخرى قدم الاديب ابن الراعي شكره وتقديرة لمهندس السياحة في تلك السنه لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز .

على دعم الطلب بالاقامه بشكل سنوي والفكرة التي نشاهد ثمراتها في الاعوام الاخيرة اصبح مهرجان الصقور من ضمن المهرجانات المعتمدة لدى هيئة السياحة وهيئة الترفيه ويتسابق عليه هواة مربي الصقور ويعتبر المهرجان واجهة سياحة لمنطقة الحدود الشمالية.