Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف جديد مخصص لعشاق الألعاب (فيديو) 

بكين(صدى):

قامت Xiaomi الصينية بتطوير هاتف جديد ليكون أفضل هاتف مخصصا لعشاق الألعاب الإلكترونية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هاتف Xiaomi Black Shark 3 الجديد سيأتي بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت هي الأكبر للهواتف حتى الآن.

ويتميز الهاتف الجديد بقدرة كبيرة على معالجة البيانات والصور بسرعة ليكون مناسبا لعشاق ألعاب الفيديو ومستخدمي الإنترنت.

ومن المتوقع أن يزود هذا الهاتف أيضا بمعالج snapdragon-855 أو snapdragon-865 ، وموديم متطور سيمكنانه من التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G ليحمل ويستقبل البيانات بسرعة كبيرة جدا.