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العين حق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94309 ] نشر منذ 40 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعقب ، ماامداه يكمل كلامه الا والرحال يلابط الارض ..

.. اعوذ باالله منك ومن عينك وفالك الاقشر ..

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