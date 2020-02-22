السبت 22
فبراير
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اعقب ، ماامداه يكمل كلامه الا والرحال يلابط الارض ..
.. اعوذ باالله منك ومن عينك وفالك الاقشر ..
جعل عيونك بالعمى إلى ما له دواء
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94309 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اعقب ، ماامداه يكمل كلامه الا والرحال يلابط الارض ..
.. اعوذ باالله منك ومن عينك وفالك الاقشر ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46619 ] نشر منذ 19 دقيقة
جعل عيونك بالعمى إلى ما له دواء