طريقة معرفة مدى استحقاق الشخص لدعم حساب المواطن

الرياض(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت طريقة معرفة مدى استحقاق الشخص لدعم البرنامج من عدمه.

وجاء ذلك ردًا على سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: كيف أعرف أنني مستحق لدعم حساب المواطن؟

ورد البرنامج قائلا: يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.