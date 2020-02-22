الموافقة على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة

الرياض(صدى):

أعلن وزير الخدمة المدنية، اليوم السبت، على موافقته على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة.

وشملت الفئات الجديدة العاملين في وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية وفقًا لـ”عكاظ”.

ويذكر أن لجنة ثلاثية كانت قد درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي- مساعد صيدلي- فني صيدلي- فني أشعة- فني تمريض- مساعد صحي- أخصائي مختبر- فني مختبرات- فني علاج طبيعي- فني أسنان وفني تخدير) لمكافأة مباشرة الأموال العامة.