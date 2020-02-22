إيران تمارس البلطجة من جديد على السفن في خليج عمان

طهران(صدى):

احتجز النظام الإيراني، اليوم (السبت)، من جديد سفينة أجنبية أثناء مرورها في خليج عمان، واعتقلت 13 شخصًا كانوا على متنها، بزعم تهريب وقود، في مخالفة جديدة للقانون الدولي.

وصرح قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان حسين دهكي، بأن قوات إيرانية اعترضت سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبتها إلى ميناء جاسك، زاعمًا أنها كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد.

ولم يتم الكشف حتى الأن عن جنسية السفينة والركاب على متنها.