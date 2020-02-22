«العمل» توضح المنشآت غير المستفيدة من إعفاء المقابل المالي

الرياض(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية، إن هناك منشآت لن تستفيد من إعفاء المقابل المالي، وهي المنشآت التي فتح ملف لها بعد تاريخ 25/8/1440 هـ.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن الدول ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي، لمدة 5 ينوات.

وأوضحت آلية التطبيق أنه سيتم إعفاء المشأت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي السعوديين.