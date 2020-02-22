القبض على عصابة تمتهن السرقات مكونة من مواطن وامرأتين مقيمات بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي، من القبض على عصابة تمتهن السرقات، مكونة من مواطن وامرأتين مقيمتين من الجنسية النيجيرية.

وصل عدد الجرائم المرتكبة ٢٩ حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثر من ٦٥٠ ألف ريال، وذلك بعد أن تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة بأسلوب متخفٍ وغامض.

وتم الإطاحة بأفراد العصابة، والذي تمثل أسلوبهم الإجرامي بقيام امرأتين بالعمل في المنازل في مجال التجميل، ومن ثم رصد وتقييم ما يستحق السرقة من أموال وممتلكات ثمينة عينية، وذلك بعد التأكد من خلو المنازل من سكانها ووجودهم في مناسبات أو أفراح خاصة لهم، يقوم ثالثهم بالسرقة وإتمام جريمته.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة وإحالتهم للنيابة العامة.