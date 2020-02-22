المملكة تعبر عن حبها للكويت بعمل فني من كلمات «تركي آل الشيخ» (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أهدت المملكة عمل راقي للكويت بصوت فنان الخليج والعرب عبدالمجيد عبدالله وكلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ويأتي ذلك تعبيرًا عن حب المملكة للكويت وأهلها، واستعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” الأغنية معلقًا عليها : أقل مايقدم لاهلنا في الكويت وصاحب السمو والدنا الشيخ صباح الاحمد.

وأضاف : وأحب اشكر الامير تركي بن محمد بن فهد على دعمه للعمل.