بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم صلاة من كشف أحد كتفيه أو كليهما
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، حكم صلاة من كشف أحد كتيفيه أو كليهما.
قال الخثلان هلال حواره في برنامج “الجواب الكافي”:” في السنة أن يستر المصلي عاتقيه في الصلاة”، لافتا:” هناك خلاف بين أهل العلم حول صحة صلاة من كشف عاتقيه من عدمها”.
وأبان الخثلان أن أهل العلم أجمعوا علي صحة صلاة من كشف أحد عاتقيه مادام الصلاة مكتملة الشروط الأركان والواجبات”، مشددا:” يجب علي المصلي أن يستر عورته ما بين السرة للرقبة، ولكنه إذا أخل بها فأهل العلم أكدوا على صحة صلاته”.
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 2676 ] نشر منذ 13 دقيقة
ي شيخ عورة الرجل من السرة الي الركبه كما أن الحاج من السنه كشف كتفه الأيمن في احرامه و اداء نسكه والله أعلم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94300 ] نشر منذ 7 دقائق
”، مشددا:
..” يجب علي المصلي أن يستر عورته ما بين السرة للرقبة، ولكنه إذا أخل بها فأهل العلم أكدوا على صحة صلاته”.
.. يا اخوان صححوا الخطأ .. الشيخ قال : .. العورة من السرة الى الركبه .. وليس الرقبه ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94300 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك .. آمين ..
.. الشيخ لايقصد الحاج في كلامه ( وهذا مفهوم بديهياً ) .. والله اعلم ..