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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم صلاة من كشف أحد كتفيه أو كليهما 

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم صلاة من كشف أحد كتفيه أو كليهما 
عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، حكم صلاة من كشف أحد كتيفيه أو كليهما.

قال الخثلان هلال حواره في برنامج “الجواب الكافي”:” في السنة أن يستر المصلي عاتقيه في الصلاة”، لافتا:”  هناك خلاف بين أهل العلم حول صحة صلاة من كشف عاتقيه من عدمها”.

وأبان الخثلان أن أهل العلم أجمعوا علي صحة صلاة من كشف أحد عاتقيه مادام الصلاة مكتملة الشروط الأركان والواجبات”، مشددا:” يجب علي المصلي أن يستر عورته ما بين السرة للرقبة، ولكنه إذا أخل بها فأهل العلم أكدوا على صحة صلاته”.

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2676 ] نشر منذ 13 دقيقة

ي شيخ عورة الرجل من السرة الي الركبه كما أن الحاج من السنه كشف كتفه الأيمن في احرامه و اداء نسكه والله أعلم.

[ عدد التعليقات: 94300 ] نشر منذ 7 دقائق

”، مشددا:

..” يجب علي المصلي أن يستر عورته ما بين السرة للرقبة، ولكنه إذا أخل بها فأهل العلم أكدوا على صحة صلاته”.

.. يا اخوان صححوا الخطأ .. الشيخ قال : .. العورة من السرة الى الركبه .. وليس الرقبه ..

[ عدد التعليقات: 94300 ] نشر منذ 5 دقائق

جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك .. آمين ..

.. الشيخ لايقصد الحاج في كلامه ( وهذا مفهوم بديهياً ) .. والله اعلم ..

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