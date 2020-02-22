بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم صلاة من كشف أحد كتفيه أو كليهما 

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، حكم صلاة من كشف أحد كتيفيه أو كليهما.

قال الخثلان هلال حواره في برنامج “الجواب الكافي”:” في السنة أن يستر المصلي عاتقيه في الصلاة”، لافتا:” هناك خلاف بين أهل العلم حول صحة صلاة من كشف عاتقيه من عدمها”.

وأبان الخثلان أن أهل العلم أجمعوا علي صحة صلاة من كشف أحد عاتقيه مادام الصلاة مكتملة الشروط الأركان والواجبات”، مشددا:” يجب علي المصلي أن يستر عورته ما بين السرة للرقبة، ولكنه إذا أخل بها فأهل العلم أكدوا على صحة صلاته”.