شاب يستدرج حبيبته لاغتصابها من قبل 3 أخرين

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على 4 شباب؛ على خلفية اتهامهم باستدراج فتاة في الصف الثالث الإعدادي واغتصابها.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة كانت على علاقة بأحدهم ومارست معه علاقة حميمية كالأزواج عدة مرات.

واعترفت الفتاة أن الشاب الذي ترتبط معه عاطفيا استدرجها في يوم الواقعة؛ وفوجئت بوجود باقي المتهمين معه ولم تتمكن من الإفلات منهم وقاموا بالتعدي عليها جنسيا جميعا.