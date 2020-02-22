طريقة تركيب الهوليود سمايل لابتسامة جديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتزايد إقبال السيدات في عالمنا العربي على ما يعرف بالهوليود سمايل، وهي من التقنيات التجميلية التي تكون نتائجها مبهرة، وتجعل الجميع يتمتع بابتسامة جديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أنه يمكن الحصول على الهوليود سمايل من خلال هوليود سمايل ثابتة ودائمة، أو هوليود سمايل متحركة ومؤقتة.

وأضاف الدكتور باسم سمير، أن الهوليود سمايل الدائمة تشير إلى فينير الأسنان الذي يتم صنعه وتشكيله بشكل خاص لكل فرد على حدة ، حيث يتم تركيبه على الأسنان الحقيقية لصنع ابتسامة هوليود الدائمة، بينما الهوليود سمايل المتحركة أو المؤقتة يتم استخدامها او نزعها كيفما شاء المريض.

ومن المتعارف عليه إنه قبل الحصول على هوليود سمايل يتم إجراء فحص شامل للتأكد من صحة وسلامة الأسنان ومدى ملائمتها لتركيب الهوليود سمايل، ثم تبدأ العملية تحت تأثير التخدير الموضعي، وبعدها يتم نحت الطبقة الخارجية من مينا الأسنان بسمك لا يتجاوز 2 ملليمتر في أغلب الأحيان ليترك مكانًا للفينير، ثم يطبع الطبيب شكل الأسنان وحجمها على هيكل خارجي يُرسل للمعامل المختصة حيث تُصنع القشور وفقا للحجم واللون والدرجة المناسبة لكل فرد.

وبعد الانتهاء من صنع الفينير سيعاود المريض زيارة الطبيب المختص لتركيب الفينير ووضع اللمسات الأخيرة عليه بضبط حجمه ونهاياته وطوله لتصبح كل الأسنان منتظمة وبيضاء ومتساوية بما يضفي على الابتسامة شكل الهوليود سمايل.