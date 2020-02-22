المغامسي يصفع أردوغان: « لن تجرنا لمعاداة تركيا كأمة » (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

هاجم إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تدخله السافر في الشؤون العربية.

وقال المغامسي خلال حواره في برنامج “الأبواب المتفرقة”:”لن يجرنا أردوغان إلى أن نعادي الأمة التركية ومايفعله حاليا تدخل في الشؤون العربية”.

ورأى المغامسي أن النبتة الإخوانية نبتة سيئة، لافتا إلي أن أردوغان أقحم نفسه في الخلافات العربية بدون مبرر.

ووجه المغامسي رسالة شديدة اللهجة لأردوغان بسبب تدخلاته في الشؤون العربية، قائلا:” أنت كمن يحرث البحر ولن تصل لشيئ أبدا”.