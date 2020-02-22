شاهد.. مودل روز ترقص بفستان مثير في عيد ميلاد باريس هيلتون 

متابعة ـ أميرة خالد (صدى):

شاركت عارضة الأزياء مودل روز في الاحتفال بعيد ميلاد وريثة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة ” باريس هيلتون” ، والتي تبلغ من العمر 39 عاماً.

وبدت مودل روز تشارك هيلتون في فعاليات الاحتفال بعيد ميلادها والرقص على الموسيقى، حيث فاجئت روز متابعيها بالظهور بفستان مثير.

يذكر أن هيلتون أبدت إعجابها بروز،قايلة : “الجميع في السعودية كانوا لطفاء ومرحّبين بي”، مضيفة: “لقد أمضيت وقتًا رائعًا في السعودية فهي جميلة وشعبها رائع.. الجميع كانوا لطفاء ومرحّبين بي، وإن شعبها رائع”.