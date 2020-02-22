خطورة ثقب المناطق الحساسة بالجسم لوضع أقراط وحلى معدنية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تميل المراهقات بشكل كبير مؤخرًا إلى ثقب أجزاء في جسدها لوضع الأقراط مثل الأذن والبطن والفم وغيرها من الأماكن الحساسة.

ويوجد الكثير من المخاطر التي تترتب على هذا الأمر، فنجد أن ثقوب الفم تتسبب في حدوث نزيف وتشكيل ورم دموي.

كما يمكن أن ينتج عنها تضرر مجرى الهواء بسبب صدمة الثقب، وتورم اللسان أو الانسداد بسبب المجوهرات.

وفيما يتعلق بثقوب الأذن ، قد ينتج عنها مضاعفات معدية مثل الالتهابات البسيطة، ردود الفعل التحسسية، تكوين الندبات، التمزق المؤلم، ضعف السمع والتهابات المكورات العنقودية الشائعة للجلد سواء البسيطة أو المعقدة.

وتتسبب ثقوب الأنف في نزيف كبير ويمكن أن يؤدي لتشكل ورم دموي في الحاجز مصحوبا بالتهابات. كما قد تحدث مضاعفات أخرى مثل التهاب سمحاق الغضروف ونخر جدار الأنف الغضروفي.

وفيما يتعلق بثقوب السرة وهي شائعة قدد ينتج عنها بعض الإصابات والالتهابات، لكن يمكن الحد منها بالتزام الحذر عند تثبيت قطع المجوهرات مع تجنب نوعية المجوهرات الثابتة الجامدة.

وتضع بعض السيدات ثقوب في حلمة الثدي، وتسبب أيضا النزيف والجروح .