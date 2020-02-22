طفلة تسير خارج الشرفة لشقة في الطابق الرابع (فيديو)

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو طفلة خرجت من الشرفة وسارت على حافة الحائط الخارجي للشقة بالطابق الرابع من العمارة، أثناء وجود والدتها في الحمام

وجاء ذلك المشهد في مدينة ”بلايا بارايسو“ بإقليم سانتا كروس دي تينيريفي في إسبانيا، وتم تصوير الفيديو بواسطة أحد الجيران في المبنى المقابل.

وظهر في الفيديو الطفلة وهي تمشي على سور الحائط الخارجي للشقة على ارتفاع أكثر من 20 مترا.

وحققت الجهات الأمنية رسميا مع الوالدين اللذين كانا مهددين بقضية الإهمال، ولكنه قرر في النهاية أن هذه الواقعة لن تتكرر، وأن الأمر لم يتضمن المقومات الكافية لاعتباره إهمالا، ونصح الوالدين بالحرص على غلق النوافذ والأبواب جيدا.