نجم انجلترا يفقد «جزءا مهما» في العائلة

وكالات(صدى):

عاش نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد المعار إلى روما الإيطالي كريس سمولينغ وزوجته عارضة الأزياء سام كوك ليلة سيئة، بعدما نفقت كلبة خاصة بهما في حادث “تسميم” متعمد على ما يبدو.

وقالت تقارير إن إحدى الكلاب التي يرعاها سمولينغ، فارقت الحياة بعدما تناولت سم فئران، داخل حديقة بيته في روما.

وأضاقت إن سمولنغ وسام يشعران بالمرارة بعد الحادث، حيث إن كلابهم كانت “ليست مجرد حيوانات، بل جزء من العائلة” على حد وصفهما.

في حين كشفت المصادر أن كلبين آخرين يعيشان مع سمولينغ (30 عاما) وسام (34 عاما) مريضان أيضا.