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وظائف شاغرة للرجال بعدة تخصصات في وزارة الدفاع

وظائف شاغرة للرجال بعدة تخصصات في وزارة الدفاع
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) في عدة تخصصات مختلفة؛ للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:
علاقات عامة وإعلام (2) بكالوريوس علاقات عامة وإعلام على أن تكون الخبرة سنتان.

مترجم لغة إنجليزية (2) بكالوريوس لغة إنجليزية، خبر 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين في شغل الوظائف المتاحة التقدم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.


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