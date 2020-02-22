وظائف شاغرة للرجال بعدة تخصصات في وزارة الدفاع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) في عدة تخصصات مختلفة؛ للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:

علاقات عامة وإعلام (2) بكالوريوس علاقات عامة وإعلام على أن تكون الخبرة سنتان.

مترجم لغة إنجليزية (2) بكالوريوس لغة إنجليزية، خبر 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين في شغل الوظائف المتاحة التقدم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.