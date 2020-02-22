طرق تخلصك من رائحة السرة الكريهة 

أميرة خالد(صدى):

باتت رائحة السرة الكريهة تزعج الكثير من الأشخاص، نتيجة عدم معرفة السبب الطبي وراء ظهور تلك الروائح.

ونستعرض طرق طبيعية تساعد على تنظيف السرة، ومنها أولا.. محلول الملح لتنظيف السرة: مزج القليل من الملح في كوب صغير من الماء للحصول على محلول الملح، ووضع كمية قليلة منه على السرة، ثم تغطيتها بإناء بلاستيكي صغير، وتركه لبضع دقائق.

ثانيا.. ماء الأكسجين لتنظيف السرة: ماء الأكسجين له خصائص فعالة في التنظيف والتطهير، وعليه يمكن خلط كمية قليلة منها في كوب من الزيت، واستخدام القليل منه في تنظيف السرة من الأتربة والبكتيريا.