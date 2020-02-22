طرد ملكة جمال من مسابقة بعد إرسال صورة عارية لها

لندن (صدى):

استبعدت ملكة جمال كينسينغتون من المسابقة الوطنية لاختيار ممثلة بريطانيا في مسابقة ملكة جمال الكون، بعد إرسال صور عارية لها إلى منظمي المسابقة.

وكانت على وشك الحصول على لقب ملكة جمال بريطانيا العظمى – مسابقة وطنية تختار ممثل بريطانيا في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقررت اللجنة استبعادها بعد أن تلقى المنظمون بريدًا إلكترونيًا مجهولًا يكشف عن ”حياتها الماضية“ كعارضة للعري.

ويذكر أن اللوائح وسياسة المسابقة تمنع مطلقًا أن يكون لدى المتسابقات أي صورة عارية، لذا تم طردها من المسابقة النهائية، وإلغاء لقب ملكة جمال كينسينغتون.