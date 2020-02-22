شاهد.. استهداف دقيق لتجمعات مليشيات الحوثي في نهم

فهمي محمد(صدى):

وصلت قوات التحالف العربي جهودها في التصدي إلى مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

ووثق فيديو الاستهداف الدقيق من التحالف الداعم للشرعية في اليمن؛ لتجمعات مختلفة لعناصر ميليشا الحوثي الإرهابية في نهم .

وتواصل قوات التحالف والجيش اليمني ملاحقة العناصر الإرهابية التابعة للحوثي في نهم، واستهداف القادة؛ حيث أعلن الجيش اليمني في وقت سابق تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الميليشيات الإرهابية أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.