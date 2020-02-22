مدرب يثير ضجة بخلع سرواله أمام الجماهير 

وكالات(صدى):

أثار مدرب في إحدى مباريات الدوري في تنزانيا جدلا واسعا بعد قيامه بخلع سراوله أمام الجماهير احتفالا بفوز فريقه.

وركض ماني غاميرا، مدرب نادي ميامبيني التنزاني، نحو المدرجات التي تضم مشجعي فريقه بعد الفوز بالمباراة على فريقه السابق يانغ أومبي.

وخلع المدرب بنطاله، ليظهر مرتدياً ”شورت“ ، ثم تمادى بعد ذلك وقام بخلع ”الشورت“ ليظهر بـ“السروال“، قبل أن يسارع إلى ارتدائه مرة أخرى.

وعلي الفور، أوقف الاتحاد التنزاني المدرب غاميرا لمدة 6 مباريات، وتغريمه 200 دولار، على خلفية سلوكه غير الرياضي.