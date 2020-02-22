بالفيديو.. اختبار سرعة بورش 918 سبايدر

برلين(صدى):

تعتبر سيارة بورش 918 سبايدر الأكثر رواجًا وأقل سعرًا في سوق السيارات الخارقة المستعملة، وتصل سرعة السيارة إلى 345 كلم/سا، وربما لو كان الطريق أطول لربما وصلت إلى سرعة 352 كلم/سا.

تستمد البورش قوتها من محرك هجين متطور، حيث بها محرك V8 يتنفس طبيعيًا سعة 4.6 لتر إلى جانب محركين كهربائيين.

ويستطيع محرك الاحتراق الداخلي بشكل منفرد توليد ما لا يقل عن 599 حصان عند 8,700 دورة في الدقيقة و540 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 6,700 دورة في الدقيقة.

كما تدعي بورش أن سيارتها الفائقة تبلغ سرعتها القصوى 345 كلم/سا، وهو ما تم تحقيقه بالفعل كما يظهر في الفيديو المرفق، إلا أنه على الرغم من ذلك، فبعض الاختبارات السابقة فقد أظهرت أنه من الممكن تجاوز هذه السرعة.