تقلبات جوية علي بعض مناطق المملكة ابتداء من الإثنين المقبل

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، متنبأة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم الإثنين القادم إلى الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلي أن التوقعات تشير لهطول أمطار رعدية من غزيرة إلى متوسطة تُصحب بزخات من البرد على مناطق، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والشرقية والمدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض.

وأبانت الهيئة أن عدد من المناطق ستشهد رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وتنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق، كما تتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.