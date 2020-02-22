النمر: 45 دقيقة تدخين معسل أخطر من علبة سجائر كاملة

علي القحطاني(صدى):

قال أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إنّ كمية النيكوتين والقطران في تدخين “راس المعسل” تزيد عن الكمية الموجودة في تدخين علبة سجائر كاملة.

وأضاف النمر عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كمية النيكوتين والقطران في تدخين راس المعسل 45 دقيقة تزيد عن الكمية الموجودة في تدخين علبة كاملة من السجائر”.

وكان النمر ذكر في تصريحات سابقة أن الرياضة لا تغني أبدًا عن ترك التدخين، بل لو وُضع ترك التدخين في كفة وممارسة الرياضة في كفة أخرى لرجحت كفة ترك التدخين.