بالصور.. اندلاع حريق بمستودع في محافظة جدة

جدة(صدى):

ورد بلاغ لعمليات ٩١١ عند الساعة 13:03 عن وجود حريق في محل تجاري بحي الزهراء جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.

وصرح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه بوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتراق في ميزانين بمساحة 4 *6 م تابع لمحل تجاري نشاطه أجهزة إلكترونية) يقع ضمن مركز تجاري مكون من دور وميزانين بمساحة تزيد عن 12000م٢.

وأوضح “القرني” أنه تم عزل موقع الاشتعال عن بقية اجزاء المركز ومحاصرته وفتح اكثر من منفذ نظرا لكثافة الادخنة وتم الوصول لمصدر الاشتعال واخماده من قبل الفرق دون اصابات، وباشرت فرق التحقيق والسلامة عملها بالموقع.