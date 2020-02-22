«جستنيه» يثير ضجة بتوقعاته لمباراة الهلال والاتحاد
كشف الكاتب عدنان جستنيه، اليوم الأحد، عن توقعاته لمباراة الهلال والاتحاد في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.
وقال “جستنيه” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” اليوم عن نتيجة المباراة : “أتوقعها ٣/١.. متفائل٢/٣”.
واكتفي “جستنيه” بنشر النتيجة فقط دون تحديد الفائز من المباراة هل الفوز للهلال أم للاتحاد.
محمد[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 24 دقيقة
حقيقه
معظم الاخوه ممن ينتسب للبرامج الرياضيه
دبب وسمان
فهل هي برامج لتعليم الطبخ ام للرياضه
المفترض ان لايسمح لمن هو مكرش بالظهور في هذه البرامج ..
المليليح[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 11 دقيقة
أسماء صغار بعض الأشياءعربيا طبعا اسهلها اخر واحد
صغير الأسد يسمى:شبل
صغير الثعلب يسمى:هجرس
صغير الفأر يسمى:درص
صغير الضبع يسمى:فرغل
صغير الأرنب يسمى:خرنق
صغير الضب يسمى:حسل
صغير الدب يسمى:ديسم
صغير الفيل يسم :دغفل
صغير القرد يسمى:قشة
صغير الرياض يسمى:الهلال