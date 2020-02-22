«جستنيه» يثير ضجة بتوقعاته لمباراة الهلال والاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشف الكاتب عدنان جستنيه، اليوم الأحد، عن توقعاته لمباراة الهلال والاتحاد في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

وقال “جستنيه” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” اليوم عن نتيجة المباراة : “أتوقعها ٣/١.. متفائل٢/٣”.

واكتفي “جستنيه” بنشر النتيجة فقط دون تحديد الفائز من المباراة هل الفوز للهلال أم للاتحاد.