دعوة للخريجين للتقدم علي شغل 81 وظيفة شاغرة في أمانة الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض بدعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الهندسية والإدارية)، الراغبين في التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

وأبانت الأمانة، أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (81) وظيفة شاغرة موزعة على النحو التالي :المرتبة – السادسة (8 وظائف)المرتبة – السابعة (42 وظيفة)المرتبة – الثامنة (24 وظيفة)المرتبة – التاسعة (7 وظائف)

وأشارت الأمانة إلي الفترة الزمنية للتقديم:

من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 29 / 6 / 1441 هـحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت 5 / 7 / 1441 هـفترة التقديم مستمرة خلال 24 ساعة زمنية خلال الفترات الزمنية المحددة.