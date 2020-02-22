مانشستر سيتي يستعين بأشهر محامي في بريطانيا للعودة إلي دوري الأبطال 

وكالات(صدى):

استعان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمحامي الشهير ديفيد بانيك ليدافع عنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين.

وكان يويفا أصدر عقوبة الحرامان لمانشستر سيتي، بالإضافة لدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، بسبب تجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.

ويعد بانيك أحد أفضل المحامين فى المملكة المتحدة وسيقود معركة سيتى القانونية ضد يويفا، حيث أن بانيك تسبب بشكل مباشر في منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مرتين.