بالفيديو.. سقوط مروع لعامل مطعم يحمل الأطباق دون وقوعها

لندن (صدى):

أظهر مقطع فيديو سقوط عامل مطعم كان يسير بسرعة حاملاً ثلاثة أطباق على يده اليمنى، وطبقاً رابعاً على اليد اليسرى، فجأة انزلقت قدم العامل واصطدم بشجيرة صغيرة، فسقط مع الشجيرة على الأرض.

وحدثت الواقعة مؤخراً في أحد المطاعم بمدينة “نوتنجهام” وسط إنجلترا، حين كان عامل تقديم الطعام جامي شوبريدج (24 عاماً) يحمل الأطباق لتقديم وجبة الغداء للزبائن.

وظهر في الفيديو هو يفتح أحد الأبواب ويسرع بالأطباق، وفجأة تنزلق قدمه، فيصطدم بشجيرة ويسقط معها، لكن المدهش أن الأطباق الأربعة ظلت على يديه، وإن سقط بعض من الطعام منها.