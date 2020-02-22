بالفيديو.. نادية السيف: الخادمات ينتقمن من الأطفال بسبب الأهالي
أوضحت نادية السيف رئيسة مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة سابقا، أسباب انتشار ظاهر تعنيف الخادمات للأطفال.
وقالت السيف خلال لقاءها في قناة ” الإخبارية” : احيانا يساعد الأب والأم في تعنيف أطفالهم من قبل الخادمة لأنهم يعنفونهم أمامها.
وأضافت: احيانا تنتقم الخادمة من الأب والأم بسبب معاملتهم السيئة لها فتقوم بتعنيف أطفالهم، واحيانا تكون العاملة تعاني من مشاكل نفسية ووضع كاميرات في البيت غير كاف.
وتابعت: احسنوا معاملة الخدم ويجب أن يكون هناك رحمة في التعامل معها وتربية الطفل تربية سليمة.
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