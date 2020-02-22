ميزات جديدة في نظام أندرويد 11

واشنطن(صدى):

قامت شركة ”جوجل“ العملاقة باختبار ميزة جديدة تعمل على التحكم في الهواتف المحمولة بالنقر على ظهر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 11“.

وسميت الميزة الجديدة باسم“Columbus“، وستعمل على أنظمة أندرويد 11 التي يُجرى تطويرها.

وأتاحت ميزة ”Columbus“ نقرا مزدوجا على الجزء الخلفي من الهاتف لأداء إجراءات مثل الغفوة عن التنبيهات ورفض الموقتات وتشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتا، وغير ذلك.

وحول أبرز مزايا التحديث الجديد من 11 Android، منح إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع والميكروفون والكاميرا لمرة واحدة فقط، بجانب أنه يساعد المطورين على الاستفادة بشكل أفضل من سرعات شبكات الجيل الخامس 5G.