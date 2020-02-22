قريبا الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة تطلق مؤتمرها التاسع والعشرين في مجال أمراض النساء والولادة

بدر الحارثي(صدى):

الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة تطلق قريبا مؤتمرها التاسع والعشرين في مجال أمراض النساء والولادة والذي يتضمن المؤتمر ٤ ورش عمل بأكثر من تخصص دقيق .

بفندق الهليتون بمدينة جدة خلال الفترة من ٢-٣ مارس ٢٠٢٠ وورش العمل تبدأ من 29 فبراير وحتى 4 مارس 2020 وهو المؤتمر السنوي للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة .

ويأتي هذا المؤتمر ايماناً من الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة منذ نشأتها على مشاركة أهل الاختصاص في جميع أنحاء المملكة أسرار المهنة ومفاتيحها خلال مسيرة ربع قرن للجمعية في سبيل تطوير علم أمراض النساء والولادة في المملكة.

والذي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال الصحة والتعليم الطبي بتخصص امراض النساء.

وتسعى الجمعية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التثقيف المجتمع وخاصة المرأة، علميا، صحيا، واقتصاديا وفي مجالات متعددة، مؤكدا أن الجمعية تدعم الأفكار الجديدة الإيجابية التي بدورها تساعد في تطور حياة الناس سواء كان طبيا أو في الأمور الحياتية.

يذكر ان المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤتمر 30 ساعة تعليم طبي مستمر و70 ساعة لورش العمل ومجموعها 100 ساعة معتمدة.