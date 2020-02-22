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إنقاذ مريضة تعرضت لمشكلة صحية بعد إقلاع رحلة من الرياض إلى عرعر

إنقاذ مريضة تعرضت لمشكلة صحية بعد إقلاع رحلة من الرياض إلى عرعر
رافع فريح(صدى):

تعرضت مريضة بعد اقلاع رحلة من الرياض إلى عرعر ، لضيق بالتنفس ومشاكل في القلب .

وفي التفاصيل ، في منتصف الطريق بالجو طلب ندأ عاجل لدكتور على الرحلة لتقديم العلاج لمريضة تعاني من ضيق بالتنفس ومشاكل في القلب و بادر د. وليد احمد الشملاني و الذي يعمل بالمستشفى العسكري بالرياض بتقديم العلاج للسيدة و ساعدتهُ د. هندية وممرضات على نفس الرحله وتحسنت حالة المريضة تدريجياً حتى هبطت الرحلة على مدرج مطار عرعر بسلام .

ومن جهة آخرى قدم كابتن وطاقم الطائرة والركاب شكرهم وتقديرهم للدكتور وليد الشملاني ومساعديه على سرعه الاستجابهم وتقديمهم الاسعافات الاولية للمريضه .

 


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