20 وظيفة شاغرة في «الرومانسية المحدودة»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الرومانسية المحدودة، عن توفر 20 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة الثانوية العامة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (كاشير)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لا يشترط وجود خبرة سابقة، مهارات متقدمة في (خدمة العملاء، القدرة على التعامل مع الأرقام، القدرة على التأثير والإقناع، القدرة على فهم الاختلافات الثقافية).

وأوضحت أن الوصف الوظيفي:- استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات؛ بينما المهام الوظيفية هي: استلام المدفوعات نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى، ودفع المبالغ المتبقية وتحرير الإيصالات المناسبة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسوية النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات في نهاية الوردية، والإبلاغ عن أية اختلافات أو تسويتها، فرز النقدية وعدها وربطها في رزم، وتجهيزها للإيداع في إحدى المؤسسات المالية، عدّ المبالغ المالية وتسجيلها في آلة تسجيل النقود في بداية وردية العمل، وضمان توفر كمية كافية من العملات الصغيرة (الفكة).

وتتمثل المهام الوظيفية، في تحديث قوائم الأسعار بشكل مستمر، وحساب أسعار السلع أو الخدمات وإعداد جداول الفواتير، وتطبيق الخصومات عند اللزوم؛ بينما راتب إجمالي يصل إلى 7,000 ريال (راتب أساسي 4,027 ريال + بدل إضافي 660 ريال + بدل مواصلات 322 ريال + نسبة من المبيعات تصل إلى 1,000 ريال + بدل تحفيزي على الحضور والانصراف والانضباط 1,000 ريال).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ يوم الخميس بتاريخ 1441/08/23هـ الموافق 2020/04/16م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنـــــــــــا