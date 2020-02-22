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تشيلسي يفوز على توتنهام بهدفين

تشيلسي يفوز على توتنهام بهدفين
وكالات(صدى):

انتهت مباراة تشيلسي وتوتنهام، اليوم السبت، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز للبلوز أوليفيه جيرو، وجاء هدف جيرو في الدقيقة 15، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة مرتدة بعد تسديدة من روس باركلي، بينما سجل الثاني للبلوز ألونسو مع الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وقلص لاميلا الفارق للسبيرز بهدف أول في الدقيقة 88


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 49 دقيقة

أيوة أعطونا الأخبار هذي اللي تحمس وفكونا من طواقيكم اللي تجيب العار

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