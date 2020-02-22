تفاصيل حديث كلوب وماني

وكالات(صدى):

تلقى نادي ليفربول، الثلاثاء الماضي، هزيمة قاسية أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تتردد؛ فيما أجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تغييرًا بين شوطي المباراة لساديو ماني والدفع بالبلجيكي ديفوك أوريغي.

وحصل ماني على بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة على شيمي فيرساليكو، وكان قريبا من نيل البطاقة الصفراء الثانية بعد ضربه لوجه أنخيل كوريا بمرفقه، فيما قال كلوب: ” تحدثت مع ماني هذا الصباح وسألته عما إذا كان قد أحس بمفاجأة بسبب قراري أم لا ” .

وأضاف مدرب ليفربول: أخبرني بأنه بالفعل تفاجأ من قراري وأنه كلاعب لم يكن متوترا من المباراة أو لاعبي الخصم وأنه كان قادرا على التحمل والمواصلة في الملعب.. من الجيد أن يكون للاعب رؤيته، ولكنني رأيت أمرا مختلفا ” .

واستطرد: ” في رأيي لا أعتقد أنه كان لدي خيار آخر، نحتاج إلى ماني في كامل جاهزيته البدنية، لم يرتكب ساديو خطأ، ولكن كان هناك احتكاك مع خصمه، أرى أن كلا التصرفين متشابهين، لم يرق لي الأمر كثيرا، ولكن هذا جزء من كرة القدم “.