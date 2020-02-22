بالفيديو.. أمير المدينة: مركز التوحد نموذج للشراكة والبناء مع القطاع الخاص
أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، أن مركز التوحد يعد نموذجًا للشراكة والبناء مع القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، قال أمير المدينة المنورة: ” من السهل الانتقاد لكن من الصعب البناء..كل مسؤول يستطيع نقد أداء أي جهة معينة.. لكن ماذا فعلت لتبني؟ ” .
وأضاف: ” مركز التوحد نموذج للشراكة والبناء مع القطاع الخاص.. وهذا نهجنا والأمير سعود بن خالد نضع أيدينا في أيادي الجميع لنبني وهذا سيتحقق بمعاونتكم ” .
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