5 طائرات لإجلاء رعايا الكويت من إيران

وكالات(صدى):

كشفت وسائل إعلام، أنه ستصل 5 طائرات كويتية من إيران، اليوم السبت، على متنها نحو 700 كويتي سيتم إخلاؤهم من إيران كإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي: ” تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين ” .

وأشار إلى أن الكويت أرسلت فريقاً يتكون من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران؛ لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، فيما سيبقى الفريق الطبي في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.