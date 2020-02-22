الهلال والشباب يواصلان اكتساح بطولات التايكوندو

محمد السعران(صدى):

انتزع فريق نادي الشباب للتايكوندو كأس بطولة المملكة المفتوحة للفرق الجماعي للكبار في المنافسات التي أختتمت اليوم السبت على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ،بمشاركة (63) فريقاً و مثله فهد السميح وهشام الدوخي وأحمد العنزي وعلي المبروك وعبدالله الزعاقي بقيادة المدرب أكرم أحمد فيما حل ثانياً أكاديمية التايكوندو وجاء فريق النصر ثالثاً الذي عاد وبقوة لمنصات التتويج بإشراف مدربه الوطني محمد الحمدان فيما جاء أبها رابعاً بقيادة منصور عسيري وحقق جائزة الفريق المثالي نادي القارة .

وعلى صعيد درجة الشباب حقق فريق الهلال كأس البطولة وقاده للإنجاز بندر الناشري رياض حمدي فارس شمهاني سامي الخيبري ماجد السليم بقيادة المدرب محمد زكي في مباراة تنافسية مع منافسه الشباب الذي حل في الوصافة فيما أحتل الفرع ثالثا والسلام رابعا ، وحصل على جائزة فريق الروح القتالية نادي الفتح وجائزة أفضل لاعب حمد المبروك من نادي الشباب وجائزة لاعب الروح القتالية لاعب أبها نواف آل مداوي .

وفي نهاية البطولة توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ محمد زيد الوبران الفائزين و أفضل 3 حكام في البطولة وهم يوسف الجعفر وعبدالرحمن العمري ومحمد جواد .