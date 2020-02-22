زياد الجهني: اندفاع كتلة قطبية باردة نحو منطقتنا

الرياض(صدى):

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، زياد الجهني، اليوم السبت، أنه من المتوقع اندفاع كتلة باردة قطبية نحو منطقتنا منتصف هذا الأسبوع.

وأوضح زياد الجهني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الكتلة تعمل على: ” هطول لأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على نطاق واسع، نشاط للرياح الباردة المثيرة للأتربة والغبار ” .

وفي السياق نفسه، أضاف ” الجهني ” أنها تؤدي إلى: ” تساقط الثلوج على قمم مناطق شمال غرب المملكة بشكل كثيف.. فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة إلى درجات متدنية “؛ متابعًا: ” ‏تراكمي فرص ‎الأمطار خلال هذا الاسبوع.. فرص عالية لأمطار غزيرة ومتوسطة على ‎تبوك والحدود الشمالية وحايل” .

واستطرد: ” مصحوبة بتساقط الثلوج على المرتفعات في منطقة تبوك؛ بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي ‎مكة والمدينة وأجزاء من ‎القصيم وشمال غرب منطقة ‎الرياض ” .